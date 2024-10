Spięcie na konferencji PiS. "Skierowałbym pana do Moskwy"

- Ja mam na ten temat zdanie wyrobione. Może skierowałbym pana do Moskwy, to najlepsza odpowiedź - powiedział prezes PiS, kierując odpowiedź do dziennikarza TVN24.

- Proszę mnie o takie rzeczy nie pytać, to był zamach i kto go dokładnie zorganizował, czyja to była intencja i później czyje wykonanie to jest kwesta do wyjaśnienia - mówił prezes PiS.