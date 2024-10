Ekspert nie ma wątpliwości. "Dowody na zdradę nie jest trudno znaleźć"

- To tankowce, których nie mamy, a moglibyśmy mieć w Powidzu. Polska, a właściwie pan minister Macierewicz zupełnie bez jasnych powodów, bez jakiejkolwiek sensownej analizy stwierdził, że to jest niepotrzebne i wszystkie dotychczasowe prace się zmarnowały. Jak rozumiem, komisja ma dowody na to, że on nie miał prawa jednoosobowo podjąć tego rodzaju decyzji - mówił Niemczyk.