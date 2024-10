"Powinien siedzieć". Mocne słowa Sikorskiego o Macierewiczu

- Gdyby Antoni Macierewicz był rosyjskim agentem, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania. (...) Za to, co robi od 30 lat, powinien siedzieć. Mam nadzieję, że będzie siedział - powiedział Radosław Sikorski, komentując przedstawiony w środę raport z prac komisji ds. rosyjskich wpływów.