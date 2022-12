PiS w opałach. Jest nowy sondaż

PiS bez szans na trzecią kadencję? Mamy nowy sondaż

Sondaż ukazujący polityczne nastroje Polaków przeprowadziła wcześniej pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że choć PiS wciąż cieszy się największym poparciem, to jest ono niższe niż trzy tygodnie temu. Co więcej, jest zbyt niskie, by partia ta mogła dalej rządzić.