PiS szykuje się na pogrzeb zmarłej Barbary Skrzypek. "Traumatyczne przeżycie"

Śmierć najbliższej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła środowiskiem PiS. Dlatego każda wypowiedź jego przedstawicieli ma być zgodna z tym, co ustali Nowogrodzka. - Cała partia jest w traumie - twierdzi jeden z działaczy PiS. W tle jednak wciąż jest polityka.

Prokuratura wydała nowe oświadczenie ws. śmierci Barbary Skrzypek. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok dowiadujemy się, że przyczyną zgonu była "niewydolność krążenia w bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej, tylnej wieńcowej".

Co ciekawe, nawet niektórzy politycy obecnej koalicji nie wykluczają, że zawał mógł być pośrednio spowodowany przesłuchaniem Barbary Skrzypek przez prokuraturę. - Są wątpliwości, czy przesłuchanie miało wpływ na śmierć pani Barbary Skrzypek. Miało w pewien sposób pośredni. To mogło spowodować, że zakończyło się to śmiercią dla tej pani. Przesłuchanie zawsze jest stresem - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Polski 2050/Trzeciej Drogi Rafał Komarewicz.

Wątpliwości w tej sprawie nie mają politycy PiS. Prokuratura zaprzecza.

Jarosław Kaczyński śmierć swojej najbliższej współpracowniczki traktuje bardzo osobiście - podkreślają w rozmowie z WP przedstawiciele partii. - Byli w bardzo bliskich, przyjacielskich relacjach - mówi nam europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Podobnie jak ci, którzy pracowali z nią w centrali PiS. Choć nie w takim stopniu, jak prezes. - Dla Jarosława Basia była jak ktoś z rodziny - mówi nam poseł PiS.

- Poznały ją setki, jak nie tysiące osób, które przez lata przewijały się przez Nowogrodzką. Spodziewamy się, że na pogrzebie będzie mnóstwo osób - przewiduje inny polityk tej partii.

Jak słyszymy nieoficjalnie, parlamentarzyści i szeregowi działacze już organizują - na własną rękę - transporty na pogrzeb śp. Barbary Skrzypek. Ten ma odbyć się w sobotę 22 marca w jej rodzinnej miejscowości Gorlice.

- Zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń, jeśli chodzi o miejsce, ostatecznie o formule pogrzebu zdecyduje rodzina. Wiem jednak, że o szczegółach będzie informowany prezes na bieżąco, a na pogrzeb przyjedzie bardzo wielu polityków i przyjaciół pani Barbary - mówi nam polityk z Nowogrodzkiej.

Jak podkreśla: z całej Polski. W uroczystościach pogrzebowych - jak informowaliśmy w WP - weźmie udział prezydent Andrzej Duda. - To dla wszystkich bardzo traumatyczne przeżycie - przyznaje europoseł Bocheński.

Przekaz z centrali

Współpracownicy Kaczyńskiego przekonują, że prezes bardzo przeżył śmierć byłej dyrektor biura prezydialnego swojej partii. Stąd - jak mówią - "powszechne zrozumienie w partii dla jego emocjonalnych reakcji".

Te emocje w publicznych wypowiedziach jednak sprowadzają się do najcięższych oskarżeń. Wysuwanych oczywiście w stosunku do obecnie rządzących. A zwłaszcza podległej rządowi prokuratury, która podkreśla, że niedopuszczalne jest zarzucanie jej "przyczynienia się do śmierci" Barbary Skrzypek. Prokurator Ewa Wrzosek, która brała udział w przesłuchaniu zmarłej kobiety, grozi pozwami, czuje się "hejtowana".

To nie przekonuje PiS. W tle wciąż bowiem jest polityka. - Jarosław uważa, że Barbara padłą ofiarą zemsty obecnej władzy - twierdzi człowiek bliski Nowogrodzkiej.

Według informacji Wirtualnej Polski już kilka godzin po otrzymaniu informacji o śmierci Barbary Skrzypek politycy PiS otrzymali na swoje telefony przekaz, który mieli obowiązek wkleić na swoje konta w mediach społecznościowych - zwłaszcza na portalu X. Potwierdziliśmy to w kilku źródłach.

Politycy PiS co kilka dni otrzymują tzw. brief specjalny, czyli przekaz PiS, który ma ułatwić im wypowiadanie się w mediach. Nie mają jednak obowiązku przeklejania go w mediach społecznościowych - to po prostu swoista instrukcja, "ściąga".

W przypadku sprawy śmierci pani Barbary było inaczej - słyszymy. Tu każdy musiał powielać dalej kilka zdań napisanych przez polityków z centrali. Oczywiście po akceptacji prezesa Kaczyńskiego.

- Wezwanie i wielogodzinne przesłuchanie przez neoprokurator Wrzosek było dla Barbary Skrzypek ogromnym wstrząsem i ogromnym stresem. Mówiła to sama Pani Barbara, gdy odmawiano Jej bezpodstawnie asysty prawnika, ale i tuż po przesłuchaniu. Śmierć Pani Barbary Skrzypek ma więc bezpośredni związek i z tym przesłuchaniem i szczuciem na p. Skrzypek przez prokuraturę, Romana Giertycha i ludzi z nim związanych. Nie damy się zastraszyć Wpis o takiej treści mieli obowiązek zamieszczać w sieci wszyscy politycy PiS

Co więcej, zamieszczali go także zwolennicy tej formacji - co pokazuje, że mobilizacja w sieci była olbrzymia. Jak mówią w partii: to było przygotowane, bo - "mimo emocji" i "powszechnego poruszenia" - "musieliśmy reagować precyzyjnie". - Śmierć pani Basi skonsolidowała wszystkich, wszelkie spory zeszły na bok - mówią w PiS.

Politycy PiS mówią słowami Kaczyńskiego

Przekaz w mediach tradycyjnych również jest przygotowany - i każdy się temu podporządkowuje.

"Politycznie napaleni prokuratorzy zaszczuli starszą, schorowaną emerytkę" - taki przekaz powtarzają politycy PiS, pytani o śmierć Barbary Skrzypek i jej przesłuchanie ws. tzw. dwóch wież kilka dni wcześniej.

Byłą dyrektor biura prezydialnego PiS przesłuchiwali prokurator Ewa Wrzosek - zadeklarowana przeciwniczka PiS i zwolenniczka zaostrzenia kursu rozliczeń poprzedniej władzy, mec. Jacek Dubois (również zadeklarowany przeciwnik PiS i pełnomocnik ludzi związanych z KO) oraz Krysian Lasik - adwokat zawodowo związany z Romanem Giertychem, posłem KO i szefem tzw. zespołu ds. rozliczeń PiS.

Decyzją Wrzosek pełnomocnik Barbary Skrzypek mec. Krzysztof Gotkowicz nie mógł uczestniczyć w przesłuchaniu jego klientki - mimo iż miał do tego prawo. O to mają pretensje nie tylko politycy PiS. Nawet w środowisku prawniczym decyzja prokurator wywołała kontrowersje i krytyczne uwagi, o czym pisaliśmy w Wirtualnej Polsce.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z WP i mediach społecznościowych m.in. adwokat prof. Jacek Potulski, który zauważa, że w ciągu swojej 20-letniej kariery zawodowej "nie zdarzyło się, że odmówiono mu jako pełnomocnikowi świadka udziału w postępowaniu".

"Skoro świadek chce - widocznie tego potrzebuje" - stwierdził specjalista prawa karnego z Uniwersytetu Gdańskiego, wskazując jednocześnie, że nie rozumie, dlaczego prokurator wpadł na pomysł uniemożliwiania udziału pełnomocnika świadka.

Mec. Gotkowicz nie zdecydował się na rozmowę z Wirtualną Polską. Nie wypowiada się także w innych mediach.

Okoliczności te skłoniły Kaczyńskiego do stwierdzenia, że "to łotrzy doprowadzili do śmierci" jego najbliższej współpracowniczki. Prezes nazwał nawet Skrzypek "pierwszą ofiarą reżimu" Donalda Tuska.

Za swoje twierdzenia - bez twardego oparcia w dowodach - Kaczyński jest ostro krytykowany przez obecną władzę, a także znaczną część komentatorów i publicystów.

Mimo to żaden z polityków PiS nie podważa zasadności słów swojego lidera. Co więcej, nawet kandydat tej partii na prezydenta, Karol Nawrocki, powiela tę narrację. - Pani Barbara Skrzypek poniosła największą cenę za to, że żyjemy w demokracji warczącej - stwierdził na antenie RMF FM.

Inni również nie silili się na dyplomację. - Zaszczuta przez obecną władzę, ciągana po prokuraturach, przesłuchiwana godzinami. Nie bójmy się tych słów - pierwsza ofiara niekończących się opresji wobec opozycji - stwierdził były premier Mateusz Morawiecki.

Przekaz w partii? Spójny.

- To, że to są łotrzy, to jest to chyba oczywiste dla każdego obserwatora, który patrzy na to w miarę obiektywnym okiem - twierdzi poseł PiS Marcin Przydacz, przywołując działalność m.in. prokurator Wrzosek.

Kolejni również nie mają wątpliwości. - Pani Barbara zderzyła się z trzema wygami antypisu - uważa Tobiasz Bocheński.

- Przerażają informacje, że przebieg przesłuchania - prowadzonego przez fanatycznie antypisowską prokurator - mógł wpłynąć na gwałtowne pogorszenie jej stanu zdrowia i przyczynić się do tej tragedii - dodaje poseł PiS Paweł Jabłoński.

"Każdy pilnuje się, jak może w sprawie śmierci pani Basi"

Przekaz musi być spójny - choć, jak podkreślają w PiS, jest on autentyczny i szczery - bo każda "nieodpowiednia wypowiedź" może trafić na Nowogrodzką i pogrążyć jej autora.

- Każdy pilnuje się, jak może w sprawie śmierci pani Basi. Jedno złe zdanie może pogrążyć delikwenta na wiele lat - twierdzi jeden z działaczy PiS.

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację w TV Republika, szef PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy 12 marca przesłuchiwali ją - w charakterze świadka - w śledztwie ws. spółki Srebrna.

Sprawę przesłuchania skomentował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Z zapisów protokołów wynika, że mec. Gotkowicz wskazał, iż chce występować jako pełnomocnik świadka, motywując to szerokim interesem pani Skrzypek, "wskazując na jej stan zdrowia w postaci konieczności noszenia okularów i niemożności czytania bez okularów, jak również podenerwowaniem związanym z przesłuchaniem po raz pierwszy w tej sprawie - przekazał prok. Piotr Antoni Skiba.

Przyznał, że "z zapisów protokołów wynika, że prowadząca postępowanie prok. Ewa Wrzosek na podstawie art. 87 par. 3 nie dopuściła do przesłuchania jako pełnomocnika świadka pana adwokata".

O to w PiS są ogromne pretensje. - To wygląda na zemstę Wrzosek i to będzie pogrążało tę władzę - twierdzi nasz rozmówca z PiS.

Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski