PiS startuje do europarlamentu. Biedroń: myślałem, że dinozaury wyginęły!

"PE to nie dom spokojnej starości! Leśne dziadki na płatnych wczasach" - tak Robert Biedroń skomentował kandydatów PiS w wyborach do europarlamentu. Polityk zamieścił wymowny wpis w sieci, który spotkał się z niemałą krytyką m.in. ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Politycy opozycji krytykują kandydatów partii rządzącej. "PiS już wie, że przegra. #TasmyKaczynskiego i #aferyPiS nie da się obronić. Ministrowie słabego premiera Morawieckiego uciekają do Brukseli. #AkcjaEwakuacja PiS rozpoczęta. Polacy wybiorą #KoalicjaEuropejska" - skwitował w środę rano na Twitterze Grzegorz Schetyna .

Do sprawy odniósł się również Robert Biedroń, lider nowo powstałej Wiosny. "Myślałem, że dinozaury wyginęły! PE to nie dom spokojnej starości! Leśne dziadki na płatnych wczasach. Mówię nie! Skończmy z dziadostwem w polskiej polityce" - czytamy we wpisie Biedronia.