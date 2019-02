Ostre spięcie na Twitterze z udziałem Beaty Mazurek. Wszystko przez listy PiS

Ogłoszenie liderów na listach PiS do Parlamentu Europejskiego doprowadziło do utarczki słownej między rzeczniczką tej partii Beatą Mazurek a szefem PO Grzegorzem Schetyną. Efekt? "Pan Schetyna daleko już odleciał i wkrótce opuści Układ Słoneczny" - stwierdziła Mazurek.

Beata Mazurek będzie startować do PE (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Jedynki i dwójki PiS na listach do PE w poszczególnych okręgach ogłoszono we wtorek po zakończeniu komitetu politycznego tej partii. Do Parlamentu Europejskiego wybierają się m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Beata Kempa, Joanna Kopcińska i właśnie Beata Mazurek.

"PiS już wie, że przegra. #TasmyKaczynskiego i #aferyPiS nie da się obronić. Ministrowie słabego premiera Morawieckiego uciekają do Brukseli. #AkcjaEwakuacja PiS rozpoczęta. Polacy wybiorą #KoalicjaEuropejska" - skwitował w środę rano na Twitterze Grzegorz Schetyna.

Reakcja Mazurek była błyskawiczna. "Pan Schetyna daleko już odleciał i wkrótce opuści Układ Słoneczny. Średnie poparcie dla PiS to 40 proc., dla POst-KOmuny ok. 23 proc. Mamy mocnych kandydatów, którzy będą pracować i głosować dla dobra Polaków, a wasi za sankcjami wobec Polski. PO wiedziała w 2014, że przegra wybory do sejmu. #AferyPO nie dały się obronić. Slaby premier #Tusk uciekł do Brukseli zabierając skompromitowaną min. Bieńkowską i Grasia. #AkcjaEwakuacja to autorski projekt PO zrealizowany przez ich premiera w 2014. Polacy wybiorą #PiS" - odpowiedziała w analogicznym stylu.

"Najsilniejsze listy PiS w historii"

Sprawę list komentował w międzyczasie w programie "Tłit" europoseł PiS - i "dwójka" tego ugrupowania w Warszawie w najbliższych wyborach do PE - Ryszard Czarnecki. - To są najsilniejsze listy PiS w historii, najwięcej ludzi znanych, rozpoznawalnych, mających świetne wyniki wyborcze. Chcemy wygrać. Wierzymy, że będzie to najlepszy wynik w historii - przekonywał.

Wybory do PE odbędą się 26 maja. Ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Wtedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza.