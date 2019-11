PiS przyspiesza z nowym rządem. Młodzi politycy awansują, kluczowe zmiany w kilku resortach

Jeszcze przed posiedzeniem Sejmu i Senatu 12 listopada możemy poznać oficjalny skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Młody polityk PiS Łukasz Schreiber może zastąpić Jacka Sasina w funkcji szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, awans czeka na przewodniczącego komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT Marcina Horałę. – Rząd zostanie "odmłodzony" – słyszymy.

Jak podkreśla, oficjalnie Polacy o tym, kto wejdzie w skład nowej Rady Ministrów pod kierunkiem Mateusza Morawieckiego, dowiedzą się najprawdopodobniej podczas exposé premiera w Sejmie. To zaplanowane jest na przyszły tydzień – wtedy, gdy zbierze się parlament nowej kadencji.

Czy jednak – skoro Komitet Polityczny PiS wraz z koalicjantami zatwierdzi nazwiska nowych ministrów jeszcze przed weekendem – jest szansa na to, że skład rządu poznamy już jutro?

Dlatego – by uniknąć niekontrolowanych "przecieków" – PiS może zdecydować o przedstawieniu składu rządu już wcześniej. Choćby po to, by nadać polityczny ton na weekend i znów zdominować tematyczną agendę.