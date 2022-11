PiS przegrało głosowanie i zarządziło reasumpcję. Cymański komentuje

- Zdałem się na autorytet biura legislacyjnego. Chodzi o pewien bardzo ważny szczegół, że w przypadku, jeżeli na komisji jest poddawana cała ustawa pod głosowanie i zapada remis, to jest dylemat. W przypadku, jeśli poprawka nie przechodzi to się ją odrzuca, bo nie uzyskała większości. I to podnosiła opozycja - mówił później w Sejmie Tadeusz Cymański z PiS, który jest wiceprzewodniczącym komisji.