PiS o apelu ws. TVN. Rzeczniczka: te osoby wpisywały fikcyjne dane

- 2,5 miliona - z tego, co wiem, to przez cały weekend Internet niestety miał zabawę polegającą na tym, że pod tym apelem, o którym pani mówi, osoby wpisywały fikcyjne dane. Ponieważ ten system nie przedstawił żadnej weryfikacji zgłaszanych podpisów. Jeśli państwo przedstawią dowód na to, że jest to 2,5 miliona osób, to oczywiście - odpowiadała Czerwińska na pytanie dziennikarski. - Nie ma systemu weryfikacji. Są dowody na to, że osoby wpisywały tam fikcyjne dane - dodawała.