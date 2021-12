Ponad milion podpisów. Apel do prezydenta Dudy ws. "lex TVN"

Od rana można podpisywać się pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował nowelizację ustawy medialnej, tzw. "lex TVN". Jak podaje telewizja TVN24, do godz. 18:35 pod apelem podpisało się już ponad milion osób. Do godz. 16:30 pod apelem podpisało się już ponad 800 tys. osób. Krótko przed publikacją niniejszego tekstu liczba podpisów wynosiła ponad 700 tys.