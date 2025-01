PiS na zaprzysiężeniu Trumpa? Pojawił się kłopot. "Szykujemy się na wyjazd, ale z poślizgiem"

Politycy PiS naradzają się, czy lecieć do USA świętować zaprzysiężenie prezydenta Donalda Trumpa. Formalnie zaproszenie do Waszyngtonu otrzymać mogą jedynie Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki. - Reszta może lecieć sobie prywatnie - zwraca uwagę jeden z rozmówców z partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak słyszymy, chętnych do wylotu do USA było kilkoro europosłów, ale ich wyjazd do Waszyngtonu może zostać wstrzymany.