PiS myśli o Brukseli. W partii układają listy wyborcze

W PiS już układają listy wyborcze do europarlamentu. W przyszłorocznych wyborach ma wystartować kilku ważnych polityków partii. Wśród nich jest Beata Szydło, która ma być jedynką na krakowskiej liście PiS.



Jak informuje piątkowa "Gazeta Wyborcza", w PiS jest tylu chętnych do wyjazdu do Brukseli, że pojawił się pomysł wewnętrznego ograniczenia do dwóch kadencji. Jednak europosłami mają zostać tylko zaufani ludzie, bo Jarosław Kaczyński nie chce powtórki z poprzednich lat. Po kolejnych rozłamach w partii, odchodzili tacy europosłowie jak Marek Migalski czy Zbigniew Ziobro .

Gazeta podaje, że do nich ma dołączyć kilku ważnych polityków PiS. Beata Szydło zagwarantowała sobie pierwsze miejsce na liście w Krakowie, a za nią Ryszard Legutko. O wyjeździe do Brukseli myśli też wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jednak w jego sprawie nie ma jeszcze decyzji.

Po zmianach w rządzie do Brukseli ma również pojechać były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który jest pewny jedynki na łódzkiej liście do PE. Do wyjazdu do PE są też chętni ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego. Minister edukacji Anna Zalewska ma być jedynką we Wrocławiu, a drugie miejsce przypadnie Beacie Kempie.