PiS ma jeszcze jeden powód do radości. Nowy sondaż

Gdyby wybory krajowe odbywały się w maju to PiS weszłoby do Sejmu z poparciem 46 proc. - wynika z najnowszego sondażu. Warto zaznaczyć, że badanie zrealizowano jeszcze przed niedzielnym głosowaniem do PE.

Sondaż wyborczy. Szef MSWiA Joachim Brudziński i prezes PiS Jarosław Kaczyński (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość (oraz koalicjantów) w wyborach do parlamentu zadeklarowało 46 proc. uczestników sondażu. To wzrost o 3 pkt. proc. - zauważa CBOS.

Gdyby wybory odbywały się teraz do Sejmu weszłaby także PO-KE z wynikiem 20 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem CBOS w kwietniu to wzrost o 2 pkt. proc.

Swoich posłów miałaby również Wiosna Roberta Biedronia (wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Ruch Kukiz'15 (wzrost o 2 pkt. proc.). Na oba ugrupowania chciało zagłosować po 6 proc. ankietowanych.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się pod progiem wyborczym.

PSL zdobyło 4 proc. głosów uczestników sondażu (bez zmian od kwietnia), SLD - 2 proc (spadek o 1 pkt. proc.), a KORWiN, Nowoczesna, Partia Razem i Ruch Narodowy po 1 proc. głosów poparcia.

Sondaż wyborczy. Mniej niezdecydowanych

Udział w głosowaniu zadeklarowało 75 proc. uczestników sondażu, czyli nieznacznie więcej niż przed miesiącem.

O 3 proc. mniej osób niż w kwietniu nie umiało powiedzieć na kogo zagłosuje. W maju niezdecydowanych było 11 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-23 maja na reprezentatywnej grupie 1138 dorosłych Polaków.