"PiS jak zły Mikołaj". Medioznawca o nagłym powrocie "lex TVN"

- Jeśli nawet miałaby to być regulacja rynku, to można było poczekać do początku roku, a tak to wygląda jak nadejście "złego Mikołaja" - stwierdza ekspert. - To całe działanie wydaje mi się absurdalne, bo przecież TVN nie przestanie raczej nadawać. Tonący brzydko się trzyma - komentuje w rozmowie z WP medioznawca.