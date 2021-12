Gorąco w Sejmie. Braun znów wykluczony, na sali Mejza

Na mównicy w odpowiedzi pojawił się poseł Łukasz Schreiber z PiS z wnioskiem przeciwny. Zaczęli zagłuszać go politycy opozycji. - Proszę, jeszcze wyżej to państwo podniosą. Tak, żeby każdy widział - mówiła Elżbieta Witek do posłów trzymających transparenty.