PiS jak Adam Miauczyński? Polityk KO komentuje sondaż

W najnowszym sondażu IPSOS KO jest coraz bliżej PiS. Na podium jest również Konfederacja, a Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) nie przekroczyłaby 8-proc. progu wyborczego dla komitetów koalicyjnych. - Mamy poczucie, że to będzie ciężki maraton, który KO wygra. Sondaże są wskaźnikiem trendu. Coś w narodzie pęka. Naród nie da się zmylić, jak w filmie z Adamem Miauczyńskim, który biegał ze świecą dymną, tak PiS biega teraz z "lex Tusk" i innymi pomysłami, by odwrócić uwagę od problemów Polaków - komentował w programie "Tłit" senator KO Krzysztof Brejza. - Jestem przekonany, że KO wygra te wybory. Uważam, że pęka poparcie dla PiS. Jesteśmy w przededniu załamania notowań dla tego ugrupowania. Ten sondaż dowodzi jednego: głosowanie na mniejsze ugrupowania to mniej mandatów w Sejmie. Głosowanie na KO, które ma obecnie ponad 30 proc., daje więcej mandatów. Wierzę w wielką odpowiedzialność liderów mniejszych ugrupowań. Jest jeszcze czas, żeby rozmawiać o wspólnym pójściu do wyborów. Mamy doświadczenie paktu senackiego. Wygraliśmy wybory do Senatu. Wspólna formuła jest oczekiwana przez wyborców. Na marszu 4 czerwca słyszeliśmy ludzi, którzy krzyczeli, by iść do wyborów jednym blokiem wyborczym - dodał.

