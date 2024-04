PiS "decentralizuje" kampanię i "wycofuje" prezesa. Partia ma jeden cel, pokazują to badania

- Znacznie lepiej wypominać nierealizowane obietnice Tuska i zestawiać je z twardymi danymi z naszych rządów. Robi to Mateusz Morawiecki, robi to Beata Szydło. Taki był plan i go realizujemy. Opowiadamy o tym ludziom na bezpośrednich spotkaniach - dodaje jeden z rozmówców.