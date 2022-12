PiS chciał utrzeć nosa Ziobrze? Rzecznik PiS o słowach Jacka Ozdoby

Rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba bardzo ostro wypowiadał się o premierze Mateuszu Morawieckim. W środę w programie "Tłit" mówił o pasmie porażek rządu odkąd Beata Szydło nie jest premierem. W piątkowym programie Patryk Michalski zwrócił się o komentarz do Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. - W polityce emocje są złym doradcą. Każdy może mieć swoje zdanie, na tym polega polityka. Polityka jest też zbiorem osób o silnych charakterach i osobowościach, którzy mają określone zdanie. Ważne, żebyśmy potrafili znaleźć punkt wspólny. Dotychczas w ważnych sprawach dla Polski procedowaliśmy tak, że byliśmy skuteczni. Pojawiają się niesnaski, to pojawia się także w każdym, dobrym nawet małżeństwie - mówił rzecznik PiS. Patryk Michalski dopytywał o głosowanie ws. ustawy o notariacie, którą przygotował resort Zbigniewa Ziobry. Klub PiS przegrał to głosowanie. Czy mniejszy koalicjant chciał utrzeć nosa Zbigniewowi Ziobrze? - Być może przez nieuwagę. Było jeszcze kilka innych ustaw, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. ustawa o prokuraturze, którą przyjęliśmy. Ja tutaj nie doszukuję się drugiego dna - odpowiedział Rafał Bochenek.