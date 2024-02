PiS chciał oddać Węgrom bezcenny zabytek. Zapadła decyzja

W 2022 roku rządzący wówczas PiS wpadł na pomysł, by oddać Węgrom pochodzący z XV wieku tzw. Kodeks Korwina. Sprawa już wówczas spowodowała wiele kontrowersji. W końcu bezcenny zabytek został wpisany do narodowego zasobu bibliotecznego, co ostatecznie rozstrzyga spór - manuskrypt pozostanie w Polsce.