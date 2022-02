Scheuring-Wielgus broni bezcennego manuskryptu przed wywiezieniem z Polski. Pisze do premiera

Kontrowersyjny prezent dla Węgrów od Polaków to bezcenny XV-wieczny manuskrypt. PiS chce go przekazać Węgrom, ale przeciwko wywiezieniu zabytku z Polski protestują samorządowcy, historycy i politycy opozycji. Joanna Scheuring-Wielgus wystosowała już petycję do Mateusza Morawieckiego.