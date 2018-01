PiS chce wyjaśnień od MSWiA. Chodzi o reportaż o neonazistach

Po emisji kontrowersyjnego materiału o polskich neonazistach Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o debatę publiczną w parlamencie. Szef klubu Ryszard Terlecki wystosował specjalne pismo do MSWiA w tej sprawie.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o dodatkowy punkt. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił informacje na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle m.in różnic narodowościowych, czy rasowych.