PiS chce przywrócić połączenia autobusowe. Wykluczenie komunikacyjne dotyczy milionów Polaków

Kilkanaście milionów osób żyje w Polsce w gminach, w których nie istnieje komunikacja publiczna. Demontaż tego transportu trwa od ponad dwudziestu lat. Teraz PiS chce to zmienić. Prezes Jarosław Kaczyński na konwencji partii obiecał przywrócenie skasowanych wcześniej połączeń autobusowych.

Problem milionów Polaków

Brak rozkładów jazdy, samowolka przewoźników

Problem przekłada się na edukację i życie zawodowe

Na wykluczeniu komunikacyjnym cierpi oczywiście człowiek. - To jest nie tylko kwestia po prostu wyjechania z miejscowości, w której się mieszka. Trzeba pojechać nie tylko do szkoły czy pracy, do urzędu, do sklepu, do lekarza. Ludzie, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że czasem nie są w stanie podjąć pracy takiej, na jakiej im zależy, bo nie mogą do niej dojechać. Dzieci wybierają szkoły nie takie, do jakich chciałyby chodzić, zgodne z zainteresowaniami czy talentami, tylko takie, do jakich są w stanie dojechać - tłumaczy Gitkiewicz.