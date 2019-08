Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Rodzina podała datę pogrzebu

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka odbędzie się w piątek, 30 sierpnia w Fuledzie. Udział w nim wezmą członkowie najbliższej rodziny. Dzień wcześniej w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się msza żałobna w intencji zmarłego producenta.

Piotr Woźniak-Starak "Kochał życie, a życie kochało Jego"

"Chcielibyśmy cofnąć czas, powiedzieć rzeczy niewypowiedziane, wysłuchać, czego nie zdążył wyrazić, coś dokończyć, zamknąć. Los pozostawił jednak niedomknięte drzwi. Piotr, przechodząc przez nie, wciąż z nami będzie. Jeżeli Piotr nie zdążył komuś podziękować, kogoś przeprosić – robimy to w Jego imieniu".

Celebryci żegnają Piotra Woźniaka-Staraka

"Piotrze, ciągle tak ciężko w to uwierzyć. I tak trudno się z tym pogodzić... Ta strata boli ogromnie. Bo nic i nikt Ciebie nie zastąpi. Byłeś jedną z najważniejszych i najbliższych osób w moim życiu. I jednym z piękniejszych ludzi, jakich poznałam. (...) Nie zrobimy już razem Twojego reżyserskiego debiutu. Choć przecież mieliśmy zaczynać zdjęcia niedługo. Zapewne będziesz miał tam do opowiedzenia ważniejsze historie. Będzie mi Ciebie strasznie brakować i dziękuje za to, że nazywałeś mnie swoją "siostrą". (...) Śnij pięknie. Twoja 'Miśka'" - napisała na Instagramie Magdalena Boczarska, która współpracowała z Piotrem Woźniakiem-Starakiem na planie filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".