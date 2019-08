Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Wiemy, kto odnalazł ciało w jeziorze Kisajno

To Grupa Specjalna Płetwonurków RP znalazła w czwartek o godz. 5 rano ciało w jeziorze Kisajno. Mimo to na zbiorniku wodnym od godziny 8 pracowały służby. - Poszukiwania trwały, bo nie mieliśmy jeszcze informacji dotyczącej tożsamości mężczyzny - mówi nam policja. Poszukiwania zostały zakończone, kiedy oficjalnie potwierdzono, że wyłowione ciało to Piotr Woźniak-Starak.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Jego ciało wyłowiono w jeziorze Kisajno (East News, Fot: VIPHOTO)

Jak się dowiadujemy z naszego źródła, to Grupa Płetwonurków RP odnalazła w czwartek o godz. 5 rano ciało mężczyzny. Mimo to o godz. 8 rano, po odprawie, służby ruszyły na jezioro Kisajno.

- Na jeziorze Kisajno pracowały w czwartek siły policyjne, MOPR i funkcjonariusze służby leśnej. Prowadziliśmy poszukiwania, bo nie mieliśmy jeszcze oficjalnej informacji dotyczącej tożsamości mężczyzny - mówi WP Tomasz Markowski z biura prasowego KWP w Olsztynie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny około godz. 11:30 potwierdził Wirtualnej Polsce, że wyłowione ciało to Piotr Woźniak-Starak. Otrzymaliśmy też informację w policji, że służby zakończyły w związku z tym akcję poszukiwawczą.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. "Potwierdziły się najgorsze obawy" O odnalezieniu ciała jako pierwszy poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. "Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym" - napisał na Twitterze.

Na miejscu są wykonywane czynności procesowe z udziałem policyjnych techników kryminalistycznych i prokuratora.

Piotr Woźniak-Starak był poszukiwany od kilku dni Piotr Woźniak-Starak zaginął w nocy z soboty na niedzielę. Przed godz. 4 nad ranem policja otrzymała zgłoszenie dotyczące motorówki, która zakłócała ciszę nocną nad jeziorem Kisajno.

Na miejscu patrol zastał pustą łódź. Przy brzegu odnaleziono 27-latkę, która przyznała, że pływała nią razem z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Obydwoje mieli wpaść do wody podczas manewru. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu.