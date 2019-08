Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. Wiemy, kim jest tajemnicza 27-latka

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany jest już trzecią dobę. Na motorówce, z której wypadł do Jeziora Kisajno, była z nim 27-letnia Ewa pochodząca z Łodzi. To pasjonatka żeglarstwa i podróży, w ostatnim czasie pracownica jednej z mazurskich restauracji.

Na brzegu znaleziono 27-latkę, która poinformowała, że wpadła do wody z Woźniakiem-Starakiem, kiedy motorówka skręcała. - Kobieta zdołała sama dopłynąć do brzegu, miała do pokonania 100 metrów. Została od razu przesłuchana, to mieszkanka Łodzi - mówi Wirtualnej Polsce asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy giżyckiej policji.