Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Burmistrz Giżycka: warto rozważyć jego pożegnanie

W czwartek nad ranem z jeziora Kisajno wyłowiono ciało mężczyzny. To poszukiwany od niedzieli Piotr Woźniak-Starak. – Warto rozważyć jakąś formę jego pożegnania – powiedział przed południem w rozmowie z WP burmistrz Giżycka.



– My nie mamy jeszcze potwierdzenia tożsamości znalezionego ciała. Oczywiście można domniemywać, że to jest pan Piotr Woźniak-Starak – powiedział nam burmistrz miasta. Przed południem reporterka WP Magdalena Raducha uzyskała potwierdzenie od prokuratury, że odnalezione w czwartek ciało należy do Piotra Woźniaka-Staraka.