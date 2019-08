Piotr Woźniak-Starak zaginął. Kolejna doba poszukiwań, trudne warunki na jeziorze Kisajno

Piotr Woźniak-Starak jest wciąż poszukiwany. Płetwonurkowie wznowili poszukiwania mężczyzny. Akcji nie ułatwia pogoda nad jeziorem Kisajno.

To jednak nie wszystko. Na brzegu znaleziono 27-latkę, która poinformowała, że wpadła do wody z Woźniakiem-Starakiem, kiedy motorówka skręcała. - Kobieta zdołała sama dopłynąć do brzegu, miała do pokonania 100 metrów. Została od razu przesłuchana, to mieszkanka Łodzi - mówiła Wirtualnej Polsce asp. Iwona Chruścińska, oficer prasowy giżyckiej policji.