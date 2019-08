Piotr Woźniak-Starak zaginął. "Biały proszek w motorówce"

Piotr Woźniak-Starak wciąż nie został odnaleziony. Jak podaje źródło WP w prokuraturze, w motorówce, z której miał wypaść 39-latek, śledczy znaleźli biały proszek.

Piotr Woźniak-Starak w niedzielę nad ranem miał wypaść z motorówki do jeziora Kisajno. Świadek zdarzenia w rozmowie z Radiem ZET podkreśla, że dziwne zachowanie łodzi obserwował razem z kolegą już od godz. 2 w nocy. To wtedy poinformowali służby, że może dziać się coś niepokojącego.

Piotr Woźniak-Starak zaginął na jeziorze Kisajno. W akcji sonary i echosondy

Piotr Woźniak-Starak, który w niedzielę w nocy wypadł za burtę motorówki, jest nadal poszukiwany. Do akcji na jeziorze Kisajno włączyła się Grupa Specjalna Płetwonurków RP. To elita nurków specjalizujących się w poszukiwaniach ofiar utonięć. - Akcja jest trudna, wykorzystujemy jednak najnowocześniejszy sprzęt, m.in. sonary i echosondy, dający duże możliwości znalezienia ciała - informuje Wirtualną Polskę Maciej Rokus z GSP RP.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany trzecią dobę. Trudny teren

To trzeci dzień poszukiwań. We wtorek rano na jezioro Kisajno wypłynęły jednostki straży pożarnej z Giżycka i Mrągowa oraz łodzie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do sprawdzenia następnej części akwenu, gdzie zaginął Piotr Woźniak-Starak, wyruszyli płetwonurkowie oraz załogi policyjnych łodzi z sonarami. We wtorek w poszukiwaniach biorą udział również pracownicy firmy detektywistycznej, których wynajęła rodzina 39-latka.