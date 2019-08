Kamil Durczok przebadany. Prokuratura o wynikach szczegółowej analizy krwi

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że w dniu spowodowania kolizji, Kamil Durczok nie był pod wpływem narkotyków. Śledczy nie ustosunkowali się z kolei do doniesień mediów o "śladowych ilościach leku psychotropowego".

Durczok miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. Przyznał się tylko do jazdy pod wpływem alkoholu.