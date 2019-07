Kamil D. wzięty w obronę. Rośnie liczba głosów wspierających dziennikarza

Kamil D. prowadził pijany. Miał 2,6 promila. "Może jego problemy to nie całkiem jego wina?" - pisze w sieci prof. Jan Hartman. W obronie dziennikarza stanęli już także m.in. publicysta "Gazety Wyborczej" i znany działacz piłkarski.

Kamil D. trzeźwieje w policyjnym areszcie. Gdy dojdzie do siebie ma złożyć wyjaśnienia i odpowiedzieć policjantom, dlaczego prowadził swoje bmw pod wpływem alkoholu. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Kamil D. ma być przesłuchany w niedzielę. - To ostateczny termin. Nie ma innej możliwości - powiedziała nam aspirant Ilona Sidorko, oficer prasowy policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Kamil D. znalazł już obrońcę także w osobie znanego z lewicowych poglądów filozofa i wykładowcy prof. Jana Hartmana. "Kamil D. całe życie ma jakieś afery. Ale potem się jakoś podnosi. I tak też będzie tym razem. Bardzo mi go żal, choć to trudny gość" – napisał na Twitterze wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kamil D. Grozi mu do 2 lat więzienia

Najwięcej emocji w sieci budzi jednak wpis prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Niemca. "Niech rzuci kamieniem ten, co na fleku nie wsiadł do auta!" - napisał na Twitterze prezes MZPN. Na portalu społecznościowym znalazło się sporo osób, które nigdy nie prowadziły auta pod wpływem alkoholu, ale trzeba przyznać, że piłkarski działacz wygłosił bardzo kontrowersyjną tezę. Tym samym niemal przyznał się, że również zdarzyło mu się wsiąść za kółko po alkoholu.

Przypomnijmy, że jazda "na podwójnym gazie" to zagrożenie życia nie tylko dla kierującego, ale także innych osób. Kierowanie pod wpływem alkoholu to przestępstwo zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Inne możliwości to wymierzenie kary grzywny w wysokości od 5 tys. do 60 tys. zł oraz pozbawienie prawa jazdy od 1 roku do 15 lat.