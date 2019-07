Kamil D. prowadził pijany. Rok wcześniej mówił, że jest abstynentem

Kamil D. - Gdybym nie był abstynentem, to bym sobie huknął setkę whisky - mówił w grudniu 2018 roku znany dziennikarz. Krytykował w ten sposób wystąpienie premiera i oburzał się ludźmi, którzy nadużywają alkoholu. W piątek został zatrzymany za jazdę na podwójnym gazie.

Kamil D. uznał to za seksizm. Do sieci wrzucił nagranie, w którym - co ciekawe jadąc samochodem - krytykował szefa polskiego rządu. Wypowiadał przy tym słowa, które teraz wielu internautów cytuje jako "przewrotność losu".

Kamil D.: Język pijactwa jest językiem uniwersalnym

- No tak, faktycznie, jak się wypije odpowiednią ilość alkoholu, to polski jest podobny to irlandzkiego, angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka. Bo zdaje się, że język pijactwa jest językiem uniwersalnym. Mówię to jako człowiek, który swoje w życiu już wypił - dodał Kamil D. "Ależ życie bywa czasem wręcz niemożliwie ironiczne" - komentują teraz internauci, a setki z nich udostępniają to nagranie w sieci.