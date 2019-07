Pogoda na weekend. Upalnie i burzowo. Sypnie gradem

Prognoza pogody na sobotę pokazuje, że czeka nas ciepły dzień z przelotnymi opadami. Szczególnie niebezpiecznie nad Polską zrobi się w niedzielę. Wtedy zjawiska będą dużo gwałtowniejsze, a kraj zaleje fala upałów - grubo ponad 30 st. C.

Pogoda według Biura Prognoz Cumulus będzie kształtowana przez niż Vincent znad południowych Niemiec. Jeszcze w sobotę ma on zsyłać do nas umiarkowanie ciepłe, ale wilgotne masy powietrza.

"W związku z tym po południu prawie w całym kraju poza Dolnym Śląskiem (bez Sudetów), południową Wielkopolską i Łódzkim musimy się liczyć ze zmienną aurą. Mocno wypiętrzone chmury kłębiaste przeplatać będą się ze słońcem i od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a przy bardziej rozwiniętych chmurach Cumulonimbus dodatkowo zagrzmi" - czytamy.

Gwałtowne i niebezpieczne burze spodziewane są głównie na północy i południu kraju. Tam prognozowany jest nawet ulewny deszcz (do 15 – 20 l/m2) i porywisty wiatr (do 70 – 90 km/h). Lokalnie wystąpić mają również opady gradu.

"Uważajmy, bo przy tych gwałtownych burzach, krótkotrwałym, ale ulewnym deszczu może dojść do lokalnych zalań lub podtopień, a porywisty wiatr może łamać drzewa oraz zrywać trakcje energetyczne i połacie dachów" - ostrzega Cumulus.

Pogoda. Rekordowe upały w Niemczech i Francji

Niemieccy i francuscy meteorolodzy uaktualnili wyniki pomiarów temperatury w czasie przedwczorajszej fali upałów. Jak informuje ICM Meteo, w Lingen (północno zachodnia część Niemiec) 25 lipca zanotowano nowy rekord temperatury na terenie Niemiec – 42,6 st. C, przewyższający dotychczasowy o 2,3 stopnia.

"Według oficjalnych danych DWD (Deutscher Wetterdienst) na 25 stacjach meteorologicznych temperatura przekroczyła 40 st. C. Temperaturę 42,6 st. C zanotowano również 25 lipca w Paryżu, a na 10 innych stacjach METEOFRANCE - ponad 40 st. C" - czytamy.