Pilot samolotu wziął sprawy w swoje ręce. Miał dość chaosu

Pilot nosił bagaże

Kilka dni temu na lotnisku w Edynburgu kapitan jednego z samolotów linii Edelweiss wyszedł z kokpitu, by pomóc w załadunku bagażu pasażerów lotu do szwajcarskiego Zurychu. Do sieci trafiło nagranie z pilotem, które zostało wiele razy udostępnione na różnych profilach.