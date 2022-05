Osady starożytnych ludów z czasów rzymskich. Niezwykłe odkrycie w Wielkiej Brytanii

Archeolog Manuel Fernández-Götz z Uniwersytetu w Edynburgu i jego współpracownicy od kilku lat badają część Wielkiej Brytanii, która rozciąga się od Durham, aż do południowych Wyżyn Szkockich. To ok. 40 km na południe od Muru Hadriana i tyle samo na północ od Muru Antonina. Skupiano się głównie na poszukiwaniach pozostałości po kulturze rzymskiej. Teraz udało się odnaleźć ślady rdzennych mieszkańców – Kaledończyków.