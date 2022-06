Chaos na lotniskach w Europie. W najbliższych dniach strajki

Portugalczycy domagają się wypłaty dodatkowych świadczeń za wakacje i okres świąteczny, które odpowiadają wartości miesięcznej wypłaty. Ich wypłatę wstrzymała pandemia COVID-19. Jeżeli dojdzie do strajku, to możliwe jest odwołanie kilkudziesięciu lotów w Europie, w tym również do Polski. Pracownicy Ryanaira w Hiszpanii zapowiedzieli sześciodniowy strajk od piątku 24 czerwca do soboty 2 lipca.