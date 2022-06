Jak nie zostać przemytnikiem. Urzędnicy radzą jakich pamiątek nie zabierać z urlopu

- Często wśród przejętych pamiątek znajdują się wypchane zwierzęta, takie jak krokodyle lub galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt. Czasami można znaleźć rzadkie okazy typu kolce jeżozwierza, zęby z aligatorów. Kupowanie takich pamiątek z chronionych zwierząt i roślin to nie tylko przykładanie ręki do ich cierpienia i wymierania całych gatunków. To również przestępstwo, za które grozi nam wysoka grzywna, kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat oraz utrata okazu - wskazała rzeczniczka rzeszowskiej IAS.