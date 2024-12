Piloci Mi-8 zauważyli broń z Iranu. Decyzja mogła być tylko jedna

Brawurowa akcja ukraińskich pilotów przy granicy z Rosją. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać, jak piloci Mi-8 zestrzelili irańskie drony Shahed-136 nad obwodem donieckim. Rosjanie próbowali uderzyć bezzałogowcami w ukraińskie pozycje pod Donieckiem, ale te nie doleciały do swoich celów. Piloci śmigłowców wiedzieli, kiedy mają zestrzelić broń z Iranu i zrobili to nad polami, gdzie nie było żadnej zabudowy cywilnej czy ukraińskich żołnierzy. Oba drony eksplodowały w wyniku uderzenia o ziemię, a o wyczynie wojskowych Kijowa sporo teraz mówi się w Ukrainie. "Śmigłowce ukraińskiej armii eskortowały drony z dala od zaludnionych obszarów, aby chronić ludność cywilną, a następnie zestrzeliły go za pomocą karabinu maszynowego" - wyjaśniono pod nagraniem.