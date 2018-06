Pięta może wejść do partii Macierewicza i Misiewicza. W Sejmie aż huczy od plotek

Antoni Macierewicz, Bartłomiej Misiewicz i Edmund Janniger mają pracować nad stworzeniem nowej siły politycznej w Polsce. Teraz mogą przygarnąć również Stanisława Piętę. Mówi się również o poparciu Ruchu 11 Listopada z Marianem Kowalskim na czele.

Skandal wokół Stanisława Pięty może mieć nieoczekiwany finał. Po ujawnieniu jego spotkań z kochanką Izabelą Pek oraz oferowaniu jej pracy w państwowej spółce, polityk został zawieszony w prawach członka partii oraz członka Klubu Parlamentarnego PiS . Na stronie internetowej Sejmu Stanisław Pięta figuruje jako poseł niezrzeszony . Ale okazuje się, że Pięta szybko może wskoczyć do nowej partii.

Pięta z Macierewiczem i Misiewiczem? Do tego jeszcze Marian Kowalski

Wiadomo, że Antoni Macierewicz wysoko ocenia działalność Stanisława Pięty. "Dla każdego środowiska wolnościowego jest wartościowym człowiekiem. Bardzo wysoko cenię pana posła Piętę. Nie wiem, co mogło doprowadzić do takiej sytuacji, która ma wielki ciężar gatunkowy" - mówił były szef MON.

Ale to nie jedyne plotki transferowe na polskiej scenie politycznej. Możliwe, że do otoczenia Macierewicza dołączy także nowo powstały Ruch 11 Listopada. To organizacja na której czele stoi Marian Kowalski.