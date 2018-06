Poseł Pięta twierdzi, że pracy nie załatwiał. "Sprawdzałem, czy to osoba poważna"

Stanisław Pięta stanowczo odpiera zarzuty, jakoby swojej kochance miał załatwiać pracę w PKN Orlen. Twierdzi, że... sprawdzał tylko, czy to osoba poważna, która jest w stanie podjąć jakąkolwiek pracę.

- Oskarżenia o to, iż miałem załatwić komuś pracę w PKN Orlen, są całkowicie bezpodstawne, nie oparte na żadnych faktach - odpiera zarzuty poseł na łamach portalu niezalezna.pl. Jak tłumaczy, "ta osoba" zwróciła się do niego z problemem prawnym, który dotyczył kłopotów mieszkaniowych jej rodziny. - Podjąłem interwencję u prezesa spółdzielni mieszkaniowej celem wstrzymania egzekucji komorniczej - przyznaje.

I jak mówi dalej, nie do końca wiedział, czy jest to osoba poważna, skłonna do podjęcia pracy. - Więc weryfikowałem to w rozmowie, chciałem rozpoznać jej zainteresowanie w kwestii podjęcia pracy - stwierdza. - Z internetowej, prywatnej rozmowy nie można wnosić, iż ja rzeczywiście podjąłem jakieś starania w tym kierunku - dodaje.