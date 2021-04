Pies zamieszkał na cmentarzu. Od dwóch lat opłakuje właściciela

Bydgoszcz. Pies zamieszkał na cmentarzu

- Tutaj prawdopodobnie leży właściciel pieska. Nie wiemy, w którym dokładnie grobie został pochowany jego pan, ponieważ zwierzę krąży między kilkoma mogiłami. Jeśli tak jest, to tę tajemnicę pan zabrał do grobu. Zarządca cmentarza nie interesuje się psem, ale nam los biszkopciaka nie jest obojętny - mówią okoliczni mieszkańcy Bydgoszczy w rozmowie z "Gazetą Pomorską".

Ci nie tylko kojarzą czworonoga, ale także go dokarmiają, chociaż niektórzy przyznają, że zwierzę jest dosyć płochliwe. - Mówię do niego. On słucha. Leży sobie wtedy za jednym z pomników albo siedzi. Kilkakrotnie próbowałam podczas takiej naszej "rozmowy" podejść do niego. Płoszył się. Do miski z karmą się zbliża, gdy ja się oddalam - mówi jedna z kobiet, która przychodzi na cmentarz w Bydgoszczy.