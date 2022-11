Pierwsze pretensje o przekop Mierzei Wiślanej. "Ich nie można wpuszczać"

Przekop Mierzei piękny, ale pobliski port w ruinie

Rybacy skarżą się też na uciążliwość robót przy budowie drogi wodnej ze śluzy Nowy Świat do Elbląga. Ich zdaniem, prace pogłębieniowe powodują, że w wodach Zalewu podniósł się muł. Zanieczyszczenia te osiadają na sieciach, co utrudnia połowy. Rybacy twierdzą także, że ryby migrują do czystszych wód po stronie rosyjskiej. Starosta usłyszał lawinę skarg w sprawie stanu portu rybackiego Nowa Pasłęka. Leży on przy osadzie Ujście, a korzystają z niego także jednostki policji i Straży Granicznej.