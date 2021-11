Pierwsze porozumienie na szczycie COP26. Ma powstrzymać wylesianie planety

Jednym z powodów zmian klimatycznych jest wycinanie drzew. Lasy pochłaniają ok. 30 proc. emisji dwutlenku węgla, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. Na szczycie COP26 w Glasgow liderzy 100 państw mają we wtorek zawrzeć porozumienie, w którym zobowiążą się do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 roku.