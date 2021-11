Początek szczytu klimatycznego COP26. Boris Johnson alarmuje

"Musimy przejść od rozmów, debat i dyskusji do zgodnych, rzeczywistych działań w sprawie węgla, samochodów, pieniędzy i drzew. Nie chodzi o kolejne nadzieje, cele i aspiracje, choć są one cenne, ale o jasne zobowiązania i konkretne harmonogramy zmian. Musimy realnie podejść do kwestii zmian klimatycznych, a świat musi wiedzieć, kiedy to nastąpi" - będzie mówił brytyjski premier.