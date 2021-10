Putin do uczestników G20: niektóre kraje stosują protekcjonizm ws. szczepionek

W przemówieniu do przywódców najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata i Unii Europejskiej Putin oświadczył: - Niektóre kraje przyjmują protekcjonistyczną postawę wobec szczepionek przeciwko COVID-19 i nie są gotowe uznać ich i zarejestrować - odnosił się tu głównie do rosyjskiej szczepionki Sputnik V, która nie została zaaprobowana w UE.

Putin zwrócił się do uczestników G20. Odniósł się do WHO