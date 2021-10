Andrzej Duda o karach z TSUE. "Mówiłem o tym Macronowi"

Andrzej Duda o karach TSUE. "Wiele kłamstwa o Polsce"

- Każde państwo w UE realizuje swoje interesy. Chcemy realizować swój potencjał, co nie wszystkim się podoba. Podjęliśmy wybory, które nie wszystkim się podobają. Nie wszyscy również szanują demokrację. Wiele jest przyczyn tego konfliktu. Na pewno we wszystkich tych relacjach, o tym, co się dzieje w Polsce, jest wiele kłamstwa - dodał Andrzej Duda, pytany o kary TSUE nałożone na Polskę.