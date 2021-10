Elżbieta II i pytania o jej zdrowie. Boris Johnson mówi wprost

Boris Johnson o królowej: Jest w bardzo dobrej formie

- Rozmawiałem z Jej Wysokością w tym tygodniu, jak co tydzień i ona jest w bardzo dobrej formie. Musi tylko zastosować się do zaleceń lekarzy i trochę odpocząć i myślę, że to jest najważniejsze. Jestem pewien, że cały kraj dobrze jej życzy - powiedział premier Boris Johnson.