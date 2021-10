Zabójca brytyjskiego posła planował atak. Sir David Amess zginął od ciosów nożem

Atak na brytyjskiego posła Sir Davida Amessa został sklasyfikowany przez policję jako akt terrorystyczny. Sprawca, 25-letni Ali Harbi Ali, miał planować swój czyn od przeszło tygodnia - wynika z doniesień "The Mail on Sunday". Amess został wielokrotnie ugodzony nożem. Do zdarzenia doszło podczas spotkania z wyborcami w kościele w hrabstwie Essex.