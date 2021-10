Zamordowano posła w Wielkiej Brytanii. Boris Johnson zabrał głos

Nie żyje David Amess. Boris Johnson o śmierci posła

"Myślę, że serca nas wszystkich są dziś pełne szoku i smutku z powodu straty Sir Davida Amessa, który został zabity w swoim punkcie wyborczym w kościele, po prawie 40 latach nieprzerwanej służby mieszkańcom Essex i całej Wielkiej Brytanii. I myślę, że powodem, dla którego ludzie są tak zszokowani i zasmuceni, jest przede wszystkim to, że był on jednym z najbardziej uprzejmych, najmilszych, najbardziej łagodnych ludzi w polityce, a także miał wybitny dokonania w uchwalaniu ustaw, aby pomóc najbardziej bezbronnym, czy to ludziom, którzy cierpią na endometriozę, forsując ustawy, aby położyć kres okrucieństwu wobec zwierząt, lub robiąc wiele, aby zmniejszyć ubóstwo paliwowe, którego doświadczają ludzie w różnych częściach kraju. David był człowiekiem, który z pasją wierzył w ten kraj i w jego przyszłość" - przekazał premier Wielkiej Brytanii.