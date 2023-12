Pierwsza zapowiedź zmian. Były prezes TVP wytyka wpadkę PO

Marek Czyż wracając do TVP zapowiedział nowy serwis informacyjny. Pierwsze wydanie już w czwartek. - Poczynając od tego, co zobaczymy dziś w "Wiadomościach", telewizja musi pokazać wszystkim widzom, także tym, którzy oglądali je do tej pory, że wypełnia swoje ustawowe obowiązki. To znaczy szacunek do wrażliwości tych widzów, którzy mają poglądy bardziej konserwatywne. To bardzo skomplikowane i wymaga od dziennikarzy dużej wrażliwości - ocenił w programie "Newsroom WP" były prezes TVP Juliusz Braun. W środę PO zachęciła na Twitterze, by oglądać wystąpienie Marka Czyża w telewizji, Wywołało to falę krytycznych komentarzy. - Chcieli dobrze, a zrobili kiepsko. PO niestety też musi się uczyć kontaktu ze społeczeństwem, a nie tylko z wiernymi wyborcami. To niefortunny ruch. Rozumiem, o co chodziło, ale oczywiście ruch był niezręczny. Trzeba teraz bardzo uważać na wszelkie niezręczności, bo będą zwielokrotniane przez propagandę PiS - dodał.